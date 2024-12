Der Wirt ist weg: Wie geht es weiter mit dem Gemeinschaftshaus?

Kurzweilig und informativ präsentierte Stefan Asam, der dritte Bürgermeister Obergriesbachs, Zahlen, Daten und Fakten aus dem Jahr 2023. Die Bilanz in der Bürgerversammlung im Bürgerhaus Zahling übernahm er in Vertretung des kurzfristig erkrankten zweiten Bürgermeisters Daniel Schulz. Der wiederum vertritt seit Jahresbeginn Bürgermeister Jürgen Hörmann, dessen aktuelle Krankmeldung bis zum 20. Dezember datiert ist. Dann erteilte Asam „Feuer frei“ für die Zuhörerschaft. Sie reichten vom Gemeinschaftshaus in Obergriesbach bis zu den Zahlinger Baulandpreisen.

