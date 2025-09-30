Nach dem Tod einer Zehnjährigen herrscht in Rehling große Bestürzung

In der Gemeinde Rehling und weit darüber hinaus ist die Bestürzung der Menschen groß nach dem tragischen Unfall, der sich am Donnerstag im Ortsteil St. Stephan ereignete. Dort hatte ein Auto ein zehnjähriges Mädchen angefahren und schwerst verletzt. Das Kind starb in den Abendstunden des Freitags im Krankenhaus. Viele Trauernde suchten am Wochenende die Unfallstelle auf.

Die Aichacher Polizei informierte am Samstagmorgen die Öffentlichkeit über den Tod des Mädchens. Damit war eingetreten, was viele nach dem schweren Zusammenstoß befürchtet hatten. Die Ärzte konnten das Leben des Kindes nicht retten. Aus Rehling war am Wochenende nur eines zu hören: Überall herrscht große Betroffenheit.

Zehnjähriges Mädchen stirbt nach Unfall bei Rehling: Feuerwehr sagt Fest ab

Ganz besonders auch bei der Feuerwehr, die am Donnerstag am Unfallort im Einsatz war. Der Verein hatte im Juni mit großem Engagement und großer Freude sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Er wollte sich ursprünglich am Samstagabend mit einem Helferfest bei den vielen Freiwilligen bedanken, die beim Jubiläum mit angepackt hatten. Nach dem Unfalleinsatz war niemandem mehr zum Feiern zumute. Die Feuerwehr sagte ihr Helferfest deshalb kurzfristig ab. Die Einsatzkräfte seien „fix und fertig“, hieß es aus Rehling.

Kerzen und Blumen an der Unfallstelle: Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in St. Stephen herrschen Trauer und Bestürzung. Foto: Albertine Ganshorn

Wie sehr den Menschen der tödliche Unfall an die Nieren geht, ist auch an der Unfallstelle zu sehen. Dort ist übers Wochenende am Straßenrand eine kleine Gedenkstätte entstanden. Zahlreiche Lichter und Blumen zeugen davon, wie viele Menschen um das Mädchen trauern. Darunter sind viele Familien, die das Kind gekannt hatten. Am Sonntag kamen immer wieder Mütter und Väter mit ihren Kindern zur Lechauenstraße, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

Auch in sozialen Medien äußerten viele Nutzerinnen und Nutzer ihr Mitgefühl mit der betroffenen Familie und ihre Trauer um den Tod des Kindes. Dort klang bereits eine Diskussion über die Verkehrsverhältnisse in St. Stephan an. Diese wird nach dem tragischen Unfalltod sicherlich nun auch Polizei und Behörden beschäftigen.

Kind verunglückt tödlich auf Heimweg von der Bushaltestelle

Der Unfall hatte sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr ereignet. Das Mädchen hatte an der Haltestelle St. Stephan den Bus verlassen, der in Richtung Oberach weiter fahren wollte, und hinter dem Fahrzeug die Lechauenstraße überquert. Dabei erfasste eine 33-Jährige mit ihrem Auto das Kind. Die Autofahrerin war in Richtung Langweid (Landkreis Augsburg) unterwegs gewesen. Um den Unfallhergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Lechauenstraße war wegen der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. (nsi/jca)