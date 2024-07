Eine Familie, ein Zirkus: Mutter, Vater und drei Kinder stehen in der Manege

Der Uropa stand schon in der Manege, danach der Opa, ihr Papa und nun auch sie: Seitdem Mandy Frank ein kleines Kind ist, führt sie ihre Kunststücke in der Manege auf. Frank, die sich selbst als „jüngste Zirkus-Direktorin in Europa“ bezeichnet, gastiert gerade mit ihrem Familien-Zirkus in Aichach. Bis Sonntag werden auf einer Wiese zwischen den Stadtteilen Oberbernbach und Algertshausen Akrobatik, Clownerie und Live-Gesang geboten.

Seit zehn Jahren betreiben die junge Mutter und ihr Mann Enrico, der ebenfalls aus einer Zirkusfamilie stammt, den Zirkus Diabolo. Die 32-Jährige ist die achte Generation dieses Unternehmens: „Ich bin seit meinem ersten Lebtag im Zirkus. Wir sind eine richtige Dynastie.“ Seit fast 50 Jahren lebt die Familie in Bayern. Doch der Besuch in Aichach ist immer ein ganz besonderer, erzählt die Zirkusdirektorin: „Meine Oma ist in Obergriesbach geboren. Meine Mama verbindet deswegen viele schöne Erinnerungen an Aichach.“

Die Mutter moderiert und steht am Messerbrett

Im Zirkus Diabolo dürfen Zuschauer sich auf ein aufregendes Programm freuen. Die Show wird vom Ehepaar Frank und seinen drei Kindern auf die Beine gestellt. Die Mutter moderiert das Programm, steht am Messerbrett oder führt ihre Hula-Hoop-Künste auf. Ihren Mann beschreibt sie als Allrounder: „Er kann alles. Jonglieren, Clown, Feuer spucken und Akrobatik.“ Die älteste Tochter June (12) tritt auf, seitdem sie vier Jahre alt ist. Dabei begeistert sie mit ihren Künsten am Vertikalseil und steht zusammen mit ihrem Bruder Emilio (7) als Clown auf der Bühne. Der kleine Emilio, der „Junior-Chef“, wie er liebevoll von seiner Mama genannt wird, begleitet sie bei ihren Showeinlagen auf der Gitarre. Die jüngste Tochter ist gerade mal drei Jahre alt, macht aber auch schon ordentlich mit. Ihre Mama erzählt stolz: „Sie ist unser Maskottchen. Ganz am Anfang der Show kommt sie mit ihrem Tutu in die Manege und gewinnt sofort alle Herzen.“

Der Zirkus Diabolo hat sich bewusst gegen die Arbeit mit Tieren entschieden. Die Zirkusdirektorin sagt: „Wenn wir alles machen würden – Werbung, Kindererziehung und artgerechte Tierhaltung – würde eins davon auf der Strecke bleiben.“ Trotzdem möchte die 32-Jährige klarstellen: „Wir sind nicht gegen Tiere. Es ist für uns nur nicht machbar.“

Bis Sonntag tritt der Zirkus Diabolo noch in Aichach auf. Die Vorstellungen beginnen täglich um 16 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr. Tickets können durch die Ticket-Hotline unter der Nummer 01578/3594788 reserviert werden.