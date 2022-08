Zuckerguss

12:00 Uhr

Aichacherin backt ihren Lieblingskuchen in zehn Minuten

Plus Im "Zuckerguss Spezial" präsentiert Gertrud Rigl ihr Lieblingsrezept. Der Topfkuchen ist schnell zubereitet – und heißt eigentlich ganz anders.

Von Hannah Wastlhuber

Zehn Minuten braucht Gertrud Rigl für ihren Lieblingskuchen: Butter schmelzen und mit dem Zucker vermischen, Aprikosen platzieren, dann den Biskuitteig rühren, verteilen und ab damit in den Ofen. Eine dreiviertel Stunde später ist dann der Topfkuchen fertig, den die 82-Jährige und ihr Mann besonders im Sommer wegen der fruchtigen Aprikosen gerne essen. Mit diesem, als "quick & easy", also schnell und einfach, betitelten Rezept ist sie auch in der aktuellen Ausgabe des Rezeptemagazins "Zuckerguss Spezial" zu finden. Und das, obwohl das unaufwendige Gebäck in Rigls Familie gar nicht als Topfkuchen bezeichnet wird.

