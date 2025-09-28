Es geht um den Fortbestand: Frauenbund Kühbach braucht neuen Vorstand

Der Frauenbund im benachbarten Unterbernbach hat sich im August aufgelöst, weil kein neuer Vorstand gefunden werden konnte. Beim Frauenbund in Kühbach steht nun ebenfalls der Fortbestand auf dem Spiel. Denn bis jetzt haben sich keine Bewerberinnen gefunden für die Positionen der Vorsitzenden, Schatzmeisterin und Schriftführerin. Doch bei der jüngsten Versammlung gewährte sich der Verein einen Aufschub.

Vor 22 Mitgliedern, einschließlich der Vorstandsmitglieder, eröffnete Vorsitzende Kathi Böhm die Versammlung. Nach einem Grußwort und einem Gebet durch Pfarrer Simon Fleischmann hielt Böhm ebenso einen Rückblick wie ihre Stellvertreterin Sabine Mair sowie Melanie Watzka für die Eltern-Kind-Gruppen und Regina Klebrig über die Finanzen. Kassenprüferin Gerti Müller bestätigte, dass die Kasse einwandfrei geführt wurde. Im Mittelpunkt standen anschließend nicht nur die anstehenden Vorstandswahlen, sondern die Zukunft des Vereines. Denn es haben sich bislang keine Bewerberinnen für die verschiedenen Posten gefunden. Die Vorsitzende riet deshalb zu dem Aufschub.

Vorsitzende bittet um eine Chance für den Frauenbund

Einen Hoffnungsschimmer bietet die neu überarbeitete Satzung des Katholischen Frauenbundes, die im Mai von der Delegiertenversammlung des Diözesanverbandes des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in Augsburg verabschiedet wurde. Sie macht mehrere Vorstandsvariationen möglich, darunter zwei gleichberechtigte Vorsitzende für die Zeit von zwei Jahren. Böhm betonte für einen solchen Fall, dass die bestehende Satzung zuvor aktualisiert und von der Mitgliederversammlung in Kühbach genehmigt werden müsste. „Ein erheblicher Vorbereitungsaufwand, der in der Kürze der Zeit nicht für uns machbar war“, sagte die Vorsitzende.

Bis dahin führen Böhm und Mair den Verein weiter. Schatzmeisterin Klebrig wird die Kasse wie von ihr gewünscht zum Jahresende übergeben und auch Beisitzerin Sandra Ziegler kann sich verabschieden. Böhm appellierte: „Lasst uns unserem Verein mit immerhin noch 105 Mitgliedern diese Chance geben.“ Die beiden Vorsitzenden kündigten an, zügig eine neue Mitgliederversammlung zur Satzungsänderung zu terminieren. Mit diesem Schritt soll der Weg für eine zukunftsfähige Struktur geebnet werden. Per Handzeichen stimmten die Mitglieder mit einer Enthaltung dem Vorschlag der Vorsitzenden zu, dass der Verein bis zur nächsten Mitgliederversammlung von Kathi Böhm und Sabine Mair weitergeführt wird.