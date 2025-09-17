Nachruf: Willibald Christoph prägte mit seinem naturnahen Stil die Baumschule in Weichenberg

Im Alter von 82 Jahren ist Willibald Christoph gestorben. Er war neben Josef, Karl und Leonhard Christoph als der jüngste der vier Brüder des Garten- und Landschaftsbau-Betriebs Christoph für den Aufbau des Bereichs öffentliche Anlagen zuständig. Er prägte mit seinem naturnahen Stil entscheidend die Außenwirkung der Baumschule mit Sitz im Aindlinger Ortsteil Weichenberg und förderte mit seiner Arbeit die Entwicklung des Betriebs hin zu einem der größten Arbeitgeber des Marktes. Willibald Christoph wurde am 7. Dezember 1942 geboren und starb am Freitag, 12. September.

Willi, wie ihn alle nannten, war auch eine der zentralen Figuren im Projekt „Bauern helfen Bauern“. Im Zeitraum von 1991 bis 1995, noch während des Jugoslawienkriegs, fuhr er selbst bis zu 20 Mal Wagenladungen mit Hilfsgütern und Bauholz in die zerstörten Dörfer, um dort mit vielen – auch jugendlichen – Helfern einfache Holzhäuser in Modulbauweise zu errichten. 2004 stellte er einen Hilfskonvoi auf die Beine für Ordensschwestern, die vom Verkauf ihrer gesammelten Kräuter kärglich lebten. 2014, nach der großen Überschwemmung, war er mit mehreren Lastwagenkolonnen für die betroffene Region in Bosnien unterwegs. Seine Familie erzählt über diese Hilfe: „Die Begegnungen mit den leidenden Menschen prägten ihn tief und seine Verbundenheit und Freundschaft mit den Menschen der Region pflegte er bis zuletzt.“

Ein Bild aus dem Mai 2013: Willi Christoph mit von Wildschweinen abgebissenen Frauenschuhblüten im Naturschutzgebiet Lechauwald Todtenweis. Der Verstorbene setzte sich leidenschaftlich für den Schutz von seltenen und bedrohten Arten ein.

Kraft für all diese ehrenamtlichen Einsätze zog er aus seinem tiefen katholischen Glauben und „der Überzeugung, dem Schöpfer in seiner Schöpfung und im Dienst an den Mitmenschen zu begegnen“, so seine Tochter Judith. In seiner Pfarrei Alsmoos war er 1995 bis 2025 als Mitglied der Kirchenverwaltung aktiv, engagiert und zielgerichtet bei Entscheidungen ebenso wie bei der praktischen Umsetzung. Er betreute bis zuletzt die Pfarrwiese, den Kirchwald der Pfarrei, half beim Aufbau und dem Erhalt der Baumhaus-Kapelle zur Heiligen Familie in der Siegelwies und unterstützte mit jugendbewegtem Herzen die Aktivitäten der Jugend, insbesondere der Pfadfindergruppen.

Pfarrei Alsmoos und BN-Ortsgruppe Lechrain erhalten Schöpfungspreis der Diözese

Dank seines Einsatzes beteiligte sich die Pfarrei Alsmoos an der Ausschreibung der Diözese Augsburg zu einem Schöpfungspreis. Dafür renaturierte er zusammen mit der Bund Naturschutz (BN) Ortsgruppe Lechrain die Terrassenlandschaft vom Acker hin zu einer artenreichen Wiese. 1,7 Hektar Kirchengrund als Arche-Noah-Gelände. Die Arbeit wurde belohnt mit dem Preisgeld 600 Euro und mehreren Auftritten in verschiedenen Fernseh- und Rundfunkkanälen.

Die Ortsgruppe Lechrain des BN verliert mit Willi Christoph ihren langjährigen zweiten Vorsitzenden. Schwer wiegt der Verlust der Tatkraft, der Inspiration, des Willens und der Expertise des Verstorbenen. Zusammen mit dem Landschaftspflegeverband des Landkreises Aichach-Friedberg, dessen unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt und der Kreisgruppe des Bund Naturschutz beschreibt es die Ortsgruppe so: „Mit seinem besonderen handwerklichen Geschick und seinem überaus reichen Erfahrungsschatz gelang es ihm, mit überschaubarem Aufwand hervorragende neue Lebensräume zu schaffen und so zum Beispiel den Fortbestand von seltenen Orchideen wie dem Frauenschuh in lichten Auwäldern oder Knabenkräutern und Ragwurz-Arten in artenreichen Wiesen in unserer Landschaft zu sichern. So tragen heute zahlreiche Biotope vor allem in den Gemeinden Affing, Petersdorf, Aindling und Todtenweis seine unverwechselbare Handschrift.“ Neu geschaffene Biotope nannte er Arche-Noah-Flächen, weil hier viele seltenste und vom Aussterben bedrohte Arten eine sichere Heimat gefunden haben. „Sein Erbe ist uns Vorbild und Verpflichtung zugleich“, so die BN-Ortsgruppe.