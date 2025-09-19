Icon Menü
Zwei Medizinstudentinnen bringen eine kostenlose Teddyklinik nach Aichach

Aichach

Zwei Medizinstudentinnen eröffnen eine Teddyklinik in Aichach

Hannah Müller und Sarah Gold haben ein klares Ziel: Sie wollen Kindern die Angst vor Arztbesuchen nehmen. Wie sie dies mit der privat organisierten Aktion erreichen wollen.
Von Luisa Sako
    • |
    • |
    • |
    Hannah Müller (links) und Sarah Gold kennen sich seit der Oberstufe. Die Freundinnen organisieren privat eine Teddyklinik in Aichach.
    Hannah Müller (links) und Sarah Gold kennen sich seit der Oberstufe. Die Freundinnen organisieren privat eine Teddyklinik in Aichach. Foto: Thomas Dietrich

    Kevin ist vom Klettergerüst gefallen. Er landete auf dem Kopf. Der Kopf war nach dem Sturz okay. Doch Kevin brach sich beide Arme und Beine. Kevin ist ein Teddybär. Er wurde Hannah Müller in der Teddyklinik in Ulm im Juni vorgestellt. Die Medizinstudentin und ihre Freundin Sarah Gold, die sich auch bei der Ulmer Aktion engagierte, eröffnen nun in Aichach für zwei Tage eine kostenlose Teddyklinik.

