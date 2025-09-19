Zwei Medizinstudentinnen eröffnen eine Teddyklinik in Aichach

Kevin ist vom Klettergerüst gefallen. Er landete auf dem Kopf. Der Kopf war nach dem Sturz okay. Doch Kevin brach sich beide Arme und Beine. Kevin ist ein Teddybär. Er wurde Hannah Müller in der Teddyklinik in Ulm im Juni vorgestellt. Die Medizinstudentin und ihre Freundin Sarah Gold, die sich auch bei der Ulmer Aktion engagierte, eröffnen nun in Aichach für zwei Tage eine kostenlose Teddyklinik.

