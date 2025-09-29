Aindlinger Kleeblattmarsch hat es in sich: Doch auch 100 Kilometer sind drin

Der Verein „Aindling bewegt sich e. V.“ veranstaltete am Wochenende den zweiten Kleeblattmarsch in Aindling. Johannes Frohnwieser und seine zahlreichen Helfer organisierten zum zweiten Mal eine perfekte Veranstaltung. Innerhalb von 24 Stunden konnten Interessierte vier Strecken à 25 Kilometer bewältigen. Dabei war es den Läuferinnen und Marschierern freigestellt, ob sie nur eine, zwei, drei oder vier Strecken absolvieren. Dabei gab es ein Zeitlimit. Besonders herausfordernd war die 100-Kilometer-Etappe.
Aindling
