Zweiter Aindlinger Kleeblattmarsch: Zehn Leute schaffen 100 Kilometer

Aindling

Aindlinger Kleeblattmarsch hat es in sich: Doch auch 100 Kilometer sind drin

Der Verein Aindling bewegt sich organisiert zum zweiten Mal den Kleeblattmarsch. Die Distanzen sind herausfordernd.
Von Albertine Ganshorn
    • |
    • |
    • |
    Auf geht's zur ersten Runde. Beim Start zum Kleeblattmarsch waren alle noch guter Dinge. Doch die langen Strecken mussten auch bewältigt werden.
    Auf geht's zur ersten Runde. Beim Start zum Kleeblattmarsch waren alle noch guter Dinge. Doch die langen Strecken mussten auch bewältigt werden. Foto: Albertine Ganshorn

    Der Verein „Aindling bewegt sich e. V.“ veranstaltete am Wochenende den zweiten Kleeblattmarsch in Aindling. Johannes Frohnwieser und seine zahlreichen Helfer organisierten zum zweiten Mal eine perfekte Veranstaltung. Innerhalb von 24 Stunden konnten Interessierte vier Strecken à 25 Kilometer bewältigen. Dabei war es den Läuferinnen und Marschierern freigestellt, ob sie nur eine, zwei, drei oder vier Strecken absolvieren. Dabei gab es ein Zeitlimit. Besonders herausfordernd war die 100-Kilometer-Etappe.

