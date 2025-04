Paul Jakob aus Rehling war beim Ende des Zweiten Weltkriegs erst acht Jahre alt, doch vieles aus dieser Zeit hat sich bei ihm tief eingeprägt. So erinnert sich der heute 88-Jährige noch sehr gut an die Rationierung von Lebensmitteln und an die Kontrollen auf den Bauernhöfen, um zu vermeiden, dass beispielsweise unerlaubt Butter hergestellt wurde.

