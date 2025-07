50 Jahre Kindertagesstätte St. Gabriel in Dießen: Da werden Erinnerungen wach

Mit einem fröhlichen, bunten Gottesdienst begann das Fest zum 50. Geburtstag der Katholischen Kindertagesstätte St. Gabriel. Nach dem Segen von Pfarrer Josef Kirchensteiner und einem Grußwort von Bürgermeisterin Sandra Perzul erklang zum Abschluss des offiziellen Teils zur Melodie des Schlagers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ folgender Refrain: „50 Jahre voller Glück, mit Freude blicken wir zurück. Gemeinsam wachsen Groß und Klein, genau so muss das sein.“

So sah es auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Sie erinnerte sich an einen Tag im September vor mehr als 40 Jahren, als sie selbst an der Hand ihrer Mama, ausgestattet mit einem kleinen Rucksack, ihren ersten Tag im Kindergarten St. Gabriel begann. „Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die meine Eltern treffen konnten“. Und einige Jahrzehnte später durfte auch der Sohn der Bürgermeisterin in St. Gabriel spielen, lernen und Freunde finden. „Bestimmt habt ihr alle hier genauso viel Spaß wie wir damals“, betonte die Bürgermeisterin.

Anschließend rückte das Buffet des Elternbeirats in den Fokus und die Kinder machten sich auf den Weg zu drei Spielstationen. Im Turnraum unterhielt Johannes Schindelbeck, Leiter der Albert-Teuto-Bücherei in Dießen mit der Geschichte des kleinen Stiers Ferdinand, die kleinen und großen Zuschauer.

Zahlreiche Gäste, darunter auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Kitakinder nutzten die Gelegenheit, sich vom ehrenamtlichen Kita-Pfleger, Dr. Peter Cammerer, durch das Haus führen zu lassen, das 1975 erbaut und 2012 generalsaniert wurde. In den letzten Jahren sei die Digitalisierung der Einrichtung ein wichtiges Thema gewesen, berichtete Cammerer. Um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und der Kinder zu gewährleisten und um die Erzieherinnen zu entlasten, sei vor einigen Jahren am Eingang eine Videokamera installiert worden. „Die Kinder freuen sich jeden Morgen darauf, auf die mit Symbolen versehene Klingel ihrer Kindergartengruppe zu drücken“. Die Erzieherinnen sehen die Kinder auf ihrem Laptop und können, ohne ihre Gruppe zu verlassen, die Türe öffnen.

Freuen sich über das gelungene Fest: (v.l.) Bürgermeisterin Sandra Perzul, Theresa Linke (Elternbeirat), Kathrin Schamberger (Leitung Kindertagesstätte St. Gabriel), Peter Cammerer (ehrenamtlicher KiTa-Pfleger) und Pfarrer Josef Kichensteiner.

Seit 50 Jahren wachte aber noch ein weiterer Schutzpatron an der Kindergartentür: Der Engel Gabriel, der vor 50 Jahren nach einer Kinderzeichnung entworfen wurde und bis heute als Logo der Kindertagesstätte dient.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich der Kindergarten zur Kindertagesstätte. Im Jahr 2005 kam zu den bestehenden vier Gruppen eine Hortgruppe hinzu und mit der Generalsanierung 2012 folgte die Einrichtung der Krippengruppe. Inzwischen hat die Kita St. Gabriel 130 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort. Um die pädagogische Arbeit und einen reibungslosen Ablauf kümmern sich insgesamt 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

„Personalsorgen sind in St. Gabriel eher die Ausnahme“, sagte Cammerer. Vielleicht liege das auch daran, dass in der Einrichtung neben den Kindern auch das Personal im Mittelpunkt stehe, so der Kitapfleger. Dazu gehöre auch ein innovatives Arbeitszeitmodell.

Die beim Kindergartenfest generierten Spenden sollen nun zur Einrichtung des Kita-Turnraumes verwendet werden. Gegen eine Spende ist außerdem die Festschrift zum Jubiläum der Kindertagesstätte St. Gabriel vor Ort und im Pfarramt erhältlich.