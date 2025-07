71 Schüler feiern ihren Abschluss: Mittlere Reife an der Realschule Schondorf

Im Rahmen einer dreistündigen Feier ist an der Wolfgang-Kubelka-Realschule am Freitagnachmittag der Abschlussjahrgang 2025 verabschiedet worden. 71 Schüler erhielten aus der Hand von Rektor Günter Morhard und ihren Klassenleitern und -leiterinnen die Zeugnisse zur Mittleren Reife. Einige Schüler, die besondere Leistungen erbracht hatten, konnten noch mehr mit nach Hause nehmen.

Mit dem Schulabschluss öffnen sich für die jungen Herren nun viele Türen: Um dieses Motiv ging es bereits in einer Abschlussandacht in der St.-Anna-Kirche, bei der die Pfarrer Markus Willig und Dirk Wnendt den Absolventen versicherten: „Du bist nie allein unterwegs, Gott geht jeden Weg mit dir, wenn du ihn lässt.“

Welche Besonderheiten es im „Hotel WKR“ gibt

Das Bild vom Unterwegssein zog sich auch durch die von zahlreichen musikalischen Beiträgen umrahmte Abschlussfeier in der Aula der Schule. Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Milena Wildegger verglich das Leben mit einer Bergtour. „Ein erstes Stück habt ihr geschafft, nehmt euch jetzt Zeit, einen Blick in die Karte zu werfen. Es werden steile Stücke folgen, der Weg wird sich gabeln, ihr werdet Entscheidungen treffen und nicht nur aussichtsreiche Gipfel erreichen im Gebirge des Lebens.“ Das Wetter könne schnell umschlagen, umso mehr komme es darauf an, die Vorhersagen zu kennen und sich entsprechend auszustatten.

Mit einer Reisegruppe verglich Rektor Günter Morhard die Abschlussschüler und wies dabei auch auf ein paar Besonderheiten des „Hotels WKR“ hin: Den Blick auf den Ammersee habe es nur bei Wandertagen gegeben und die „ruhige Lage“ sei auch als Aufforderung an die Reisenden zu verstehen gewesen, sich im Unterricht ruhig zu verhalten. Und die Reiseteilnehmer mussten auch regelmäßig ihre dafür notwendigen Fähigkeiten gegenüber dem Animationsteam, den Lehrkräften, nachweisen.

Schule verbindet auch über Generationen hinweg

Mit der Mittleren Reife sei den Abschlussschülern eine „Flut an Möglichkeiten“ geboten. Daraus könne aber auch ein „Vielfaltsdruck“ entstehen. Sie sollten sich aber auch nicht von einer negativ erscheinenden Nachrichtenlage beirren lassen: „Wir leben in einem tollen und sicheren Land und in einer sehr schönen Gegend.“ Und kleine Freuden könnten oft Großes bewirken.

Den Dank seines Jahrgangs an Eltern, Lehrkräfte, Sekretariat, Hausmeister und Reinigungspersonal trug Schülersprecher Felix Drexl vor. Mit einer heiteren Anekdote machte er deutlich, wie verbindend die Schule - auch über Generationen hinweg - sein könne. So sei er vor ein paar Tagen von jemandem angesprochen worden, der 1985 die Mittlere Reife in Schondorf gemacht und ihn gefragt habe, „den Schaffar, gibt‘s den noch?“ Diesen kannte Drexl natürlich nicht: Wilhelm Schaffar war bis 2000 der Rektor der Schule, die jetzigen Abschlussschüler wurden erst zwischen 2007 und 2009 geboren.

Acht Schüler haben einen Einser vor dem Komma

Zwölf Absolventen erhielten neben ihrem Reifezeugnis besondere Anerkennungen. Über eine auch finanzielle Anerkennung für herausragende schulische Leistungen der Frank Hirschvogel Stiftung konnten sich die vier Jahrgangsbesten Jonas Gehr (Notendurchschnitt 1,27), Noah Altmann und Konrad von Thülen (jeweils 1,45) sowie Sebastian Megele (1,67) freuen. Sie erhielten wie vier weitere Absolventen mit einem Einser vor dem Komma auch Buchgutscheine des Landkreises. Tassen des Fördervereins werden vier weitere Schüler an ihr soziales Engagement an der WKR erinnern: Benedikt Holl vom Sanitätsdienst und Technik-Team, Maxi Ostermeier von der Maibaum AG und Nils Schwanecke und Antonio Müller vom Team für Ruhe und Sicherheit im Schulhaus.