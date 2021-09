Ammersee

vor 31 Min.

Beim Fünf Seen Filmfestival wird erstmals ein Klima-Award verliehen

Plus Das Fünf Seen Filmfestival 2021 ist zu Ende. Rund 14.000 Menschen sehen mehr als 150 Filme. Zwei Filmpreise gehen an junge Regisseurinnen aus der Ukraine.

Von Maren Martell

Gleich zwei Filmpreise des Fünf Seen Filmfestivals gingen in diesem Jahr an junge Regisseurinnen aus der kriegsgeschüttelten Ukraine. Mit dem Fünf Seen Filmpreis wurde „Stop-Zmelia“ von Kateryna Gornostai ausgezeichnet. Die mit 5000 Euro dotierte Ehrung wurde am Dienstagabend von dem stellvertretenden Starnberger Landrat Matthias Vilsmayer an den Generalkonsul der Ukraine, Yuriy Yarmilko überreicht. Die Regisseurin war bei der Preisverleihung nicht anwesend. Sie wandte sich mit einer Videobotschaft aus ihrer Heimat an das Festivalpublikum bei der Abschlussveranstaltung im Breitwand Kino in Gauting.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen