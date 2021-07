Der Mühlbach in Dießen wird wieder gereinigt

Alle drei Jahre wird das Bachbett des Mühlbachs in Dießen von Kalk befreit. Vier Tage dauern die Reinigungsarbeiten an. Während dieser Zeit fließt kein Wasser.

Ab Montag wird es still für die Anlieger des Mühlbachs in Dießen. Dann säubern Mitarbeiter des Bauhofs das Bachbett des Gewässers und entfernen die Kalkablagerungen, Schlamm und Algen. Bis Donnerstag, 15. Juli, dauern die Revisionsarbeiten des Marktes Dießen, kündigt die Verwaltung an. Die sogenannte Bachauskehr wird alle drei Jahre durchgeführt.

Das Wasser wird in den Tiefenbach geleitet

Um die Arbeiten am Bachtrog durchführen zu können, muss der Bach trocken gelegt werden. Dazu wird der Mühlbach kurzzeitig in den Tiefenbach umgeleitet. Während dieser Zeit haben laut Marktgemeinde auch Triebwerksbesitzer und Fischereiberechtigte die Möglichkeit, Instandhaltungsarbeiten an ihren Anlagen durchzuführen. Betroffene Anlieger seien diesbezüglich rechtzeitig vom Markt informiert worden. Schließlich müssten die Fischereiberechtigten rechtzeitig vorher noch abfischen. Bei weiteren Fragen steht unser Bautechnik, Klaus Hirschvogel, unter Telefon 08807/ 92 94-32 zur Verfügung. (ak)

Lesen Sie dazu auch