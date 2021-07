Dießen: Die Feuerwehr bekommt eine moderne Abgasabsauganlage

An sieben Stellplätzen werden in der Fahrzeughalle der Dießener Feuerwehr künftig gesundheitsschädliche Auspuffabgase abgesaugt.

Mit moderner Technik gegen gesundheitsschädliche Auspuffabgase: Im Gerätehaus der Feuerwehr Dießen wird derzeit eine hoch moderne Abgasabsauganlage installiert. „Aus gesundheitlichen Gründen ist das sehr wichtig. Denn wir haben im Gerätehaus keine separaten Umkleiden, sondern ziehen uns in der Fahrzeughalle um. Das bedeutet, dass wir ständig den Abgasen der Einsatzfahrzeuge ausgesetzt sind“, sagt Kommandant Florian König.

Alte Anlage entspricht nicht den gängigen Standards

Die bestehende Abgasabsauganlage entspricht schon seit Jahren keinen gängigen Standards. Sie besteht seit der Fertigstellung des Gerätehauses an der Johannisstraße im Jahr 1987. Die stationären Trichter schließen nicht mit dem Auspuff des jeweiligen Fahrzeugs ab und so gelangen bei Einsätzen, Übungen und Bewegungsfahrten stets Diesel-Abgase ins Gebäude, sodass die Feuerwehrleute den Schadstoffemissionen ausgesetzt sind. „Beim Startvorgang ist der höchste Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Abgasen“, benennt König das Problem. Wenn der komplette Löschzug ausrückt, gleicht die Fahrzeughalle einer Räucherkammer.

Marktgemeinde Dießen investiert viel Geld

Doch das ist in Zukunft Geschichte. Die neue Abgasabsauganlage wird derzeit installiert. An sieben Stellplätzen befinden sich in Zukunft Schläuche, die direkt an den Auspuff des jeweiligen Feuerwehrfahrzeugs aufgesteckt werden und Abgas absaugen, ohne dass etwas daneben geht. Wenn ein Fahrzeug die Halle verlässt, rollt der Schlauch ein Stück an einer an der Decke befestigten Schiene mit und koppelt vor der Ausfahrt durch das jeweilige Tor automatisch ab.

Kommandant Florian König freut sich für seine Aktiven, dass die Marktgemeinde Dießen knapp 30.000 Euro in die Anlage investiert hat. (ak)

Lesen Sie dazu auch