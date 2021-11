Ammersee

E-Mails aus Dießen mit Grüßen aus Lansing

Chris Schwotzer aus Dießen schreibt seit 2019 die Drehbücher für die bayerische Kultserie „Dahoam is dahoam“ die es bereits seit 2007 gibt. Unser Bild zeigt im Filmset die „Brunnerwirt Gaststube“ mit den Darstellerinnen Ursula Erber und Heidrun Gärtner.

Plus Drehbuchautor Chris Schwotzer lebt am Ammersee und schreibt seit 2019 Drehbücher für die bayerische Kultserie „Dahoam is dahoam“. Dem Ammersee Kurier steht er Rede und Antwort.

Von Ulrike Reschke

Chris Schwotzer kennen viele von den Auftritten der Bläsergruppe Dießen. Bei deren Auftritten spielt er Trompete und Flügelhorn, auch wenn er zum Üben leider nur selten kommt, sagt der 53-Jährige. Über seine musikalischen Fähigkeiten hinaus kennen sicher viele unserer Leser seine kreativen Ideen fürs Fernsehen, wenn auch unbewusst.

