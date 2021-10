Große rosa Flamingos schwimmen in der Dießener Hofmark

Martin Gensbaur hat die Innenfenster seiner Werkstatt in der Hofmark in Dießen ausgehängt und gibt seinen Blick auf große rosa Flamingos frei, die durch die "bayerische Karibik" schwimmen.

„Augen auf in der Dießener Hofmark – auch wenn nicht geblitzt wird, könnte man geflasht sein“, ist sich der Dießener Kunstschaffende Martin Gensbaur sicher. Die Innenfenster seiner Werkstatt in der Hofmark 13 in Dießen hat er ausgehängt und gibt damit den Blick in den Raum frei. „Absolut coronakkonform“ präsentiert er für knapp zwei Wochen die Serie „Große Flamingos“.

Der zweite Sommer daheim

Hintergrund für die Serie ist der folgende: „Für viele war es der zweite Sommer daheim. Warum sollte man auch in die Ferne schweifen? Inland statt Rückkehrer-Quarantäne. Walchensee statt Karibik“, erläutert Gensbaur und fügt an „Bayerische Karibik. Es ist wie im Traum. Alles, was man aufblasen kann, schwimmt vor einer sagenhaften Kulisse“. Und so bringt der Dießener Maler in einer Reihe großformatiger Bilder die bayerische Karibik und große Flamingos auf engem Raum zusammen. Kaum zu glauben.

Die Ausstellung ist als Showroom in der Hofmark 13 zur Straße hin ganztägig von außen vom 15. bis 24. Oktober einsehbar. Ein Besuch in der Werkstatt Gensbaurs ist nach einer Voranmeldung per E-Mail an kunstfenster@gmail.com möglich. (ak)

