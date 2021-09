Ammersee

Holpriger Kindergarten-Start in Dettenschwang

Plus Im Dettenschwanger Kindergarten fehlt Fachpersonal. Die beiden Bestandsgruppen gehen jedoch uneingeschränkt in Betrieb. Wie sich die Situation mit der neuen Gruppe darstellt.

Von Petra Straub

Am Montag wurde eine Erzieherin eingestellt, die das Team des Kindergartens Dettenschwang ab 13. September unterstützt. Am Dienstag kam eine weitere Fachkraft dazu, die Anfang Oktober die Arbeit aufnimmt. Und gerade noch rechtzeitig zum Beginn des Kindergartenjahres am vergangenen Mittwoch konnte das vorhandene Personal so zusammengestellt werden, dass der Betrieb der zwei Bestandsgruppen uneingeschränkt aufgenommen werden konnte. Doch wie sieht es mit der neuen, dritten Gruppe aus?

