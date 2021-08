Ammersee

In Raisting sorgen Kochkurs und Zaubershow in den Ferien für Abwechslung

In den Ferien ist für Kinder in Raisting viel geboten. Die Theaterabteilung des Burschenvereins lädt zu einer Zauberveranstaltung ein.

Plus Gemeinde und Vereine in Raisting bieten Kindern in den Sommerferien wieder viel Abwechslung. Sie dürfen segeln, radeln und sogar einen Kinder-Biergarten besuchen.

Von Petra Straub

Das Ferienprogramm der Gemeinde Raisting steht. Trotz der Corona-Beschränkungen bieten Vereine und andere Organisationen ein buntes Mitmachprogramm.

