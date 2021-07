Ammersee

Kinder aus Dießen lernen zum Ferienbeginn endlich schwimmen

Schwimmen will gelernt sein. Jetzt gibt es Kurse für Grundschulkinder der Carl-Orff-Schule in Dießen.

Plus Der Elternbeirat der Carl-Orff-Schule in Dießen organisiert einen Schwimmkurs. Wie wichtig das ist, zeigt eine Umfrage. Eltern werden um besondere Vorsicht gebeten.

Von Petra Straub

Heute beginnen in Bayern die Sommerferien. Damit verbinden viele Familien die Hoffnung auf nachlassende Schauer, damit sie – endlich – unbeschwerte Stunden am See verbringen können. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder schwimmen können. Das trifft in diesem Jahr jedoch nicht auf alle zu, die es bereits können müssten. Das zeigt eine Umfrage des Elternbeirats an der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen. Wie das Gremium teilweise Abhilfe schafft und was es den Badegästen rät.

