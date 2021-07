Oxana ist das Juwel im Pferdestall von Familie Steinle aus Dießen

Plus Familie Steinle aus Wengen züchtet Kaltblüter. Aus ihrem Stall stammt die neue Landessiegerin der dreijährigen Stuten. Sie ist nicht nur intelligent, sondern auch schön anzuschauen.

Ein eleganter Kopf mit großen dunklen Augen unter einem hellen Pony schiebt sich über die Boxenwand im kleinen Stall von Familie Steinle in Wengen – Oxana, Bayerische Landessiegerin der dreijährigen Kaltblutstuten und damit momentanes Juwel der Zucht. Doch auch die vier anderen Süddeutschen Kaltblutstuten im Stall müssen sich nicht vor „Roxie“ verstecken. Jede von ihnen konnte schon Erfolge für sich verbuchen, Mutter Odessa und deren Mutter Olympia sind sogar Elitestuten, das heißt sie sind selbst Staatsprämienstuten und haben mindestens zwei Staatsprämienstuten oder einen gekörten Hengst als Nachkommen, wie Züchter Josef Steinle stolz erklärt. Mit den beiden Jungstuten, die sich momentan das ganze Jahr draußen befinden, umfasst die Zucht zurzeit sieben Stuten und zwei Fohlen, alles Füchse mit hellem Langhaar.