Ammersee

vor 21 Min.

Zumindest ein bisschen Leonhardi geht am Ammersee

Rund um die Kapelle am Dorfplatz spielt sich der überschaubare Leonhardiritt in Wengen ab - heuer am 6. November.

Plus Corona schränkt weiter Prozessionen, Brauchtum und Geselligkeit ein – auch am Tag des heiligen Leonhard. Warum in Utting der Leonharditag erneut ausfällt, woanders aber durchaus die Pferde gesegnet werden.

Von Manuela Schmid

Wieder kein Leonhardiritt: Das vermeldete Anfang der Woche der Leonhardiverein in Utting. Doch so wie in Utting wird der Festtag des Schutzpatrons der Haustiere heuer nicht überall sang- und klanglos vorübergehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen