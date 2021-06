Dießen

vor 19 Min.

Die Sonne lacht und der Biergarten lockt in Dießen

Gastwirt Peter Kleber vom Restaurant EssensArt in Dießen ist froh, seine Gäste endlich wieder bewirten zu dürfen.

Plus Dank gelockerter Pandemie-Regeln und Sonnenschein startet die Gastronomie am Ammersee mit Freude in die Saison. Urlauber und Einheimische dürfen wieder einkehren. Doch es fehlt noch Personal.

Von Petra Straub

Seit gut einer Woche dürfen die Wirtschaften und Hotels in Bayern wieder öffnen. Zu den Pfingstferien wurden die Corona-Regelungen gelockert. Doch anfangs machte das schlechte Wetter den Betreibern einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Am Wochenende kam nun die Sonne raus und füllte Cafés und Biergärten mit Besuchern. Sehr zur Freude der Gastgeber.

Themen folgen