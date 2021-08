Dießen

vor 60 Min.

Dießen: Können nicht alle Kinder betreut werden?

Plus In Krippen, Kindergärten und Horten in Dießen gibt es ein massives Personalproblem. Wenn bis nächste Woche nicht genügend Kräfte vorhanden sind, kann nur eine eingeschränkte Betreuung angeboten werden.

Von Petra Straub

In wenigen Wochen beginnt für viele Familien ein neuer Lebensabschnitt: Mütter treten nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben ein, während ihre Kinder in einer Kindertagesstätte betreut werden. Doch was passiert, wenn in der Heimatgemeinde wegen Personalmangels kein Betreuungsangebot gemacht werden kann? Wenn Mädchen und Buben nur zu stark eingeschränkten Zeiten in die Kindertagesstätte gebracht werden können? Vor diesem Problem stehen möglicherweise Eltern in Dießen.

