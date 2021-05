Dießen

24.05.2021

Im neuen Buch verrät Markus Sämmer aus Dießen nicht nur Rezepte

Plus Der Koch aus Dießen-Riederau hat ein neues Buch veröffentlicht. "Hello Nature" zeigt auf, wie man mit heimischen Erzeugnissen regionale und internationale Gerichte zubereiten kann.

Von Petra Straub

Er liebt die Natur und die Fülle an hochwertigen Lebensmitteln, die seine Heimat bietet. Daraus kreiert er leckere Speisen und Getränke und hat dabei immer den Nachhaltigkeitsgedanken im Blick. Markus Sämmer aus Riederau hat ein neues Kochbuch veröffentlicht, das viel über seine Persönlichkeit verrät. "Hello Nature" hat er es genannt und so viel sei schon verraten: Es macht richtig Lust auf eine kulinarische Reise rund um den Globus - völlig klimaneutral und zum Nachahmen geeignet. Der Ammersee Kurier hat mit dem Koch über sein neues Werk gesprochen.



"Hello Nature" ist Ihr drittes Buch aus der Reihe "The Great Outdoors". Wie unterscheidet es sich von den Vorgängern



Markus Sämmer: Bei meinem ersten Buch "120 geniale Rauszeit Rezepte" handelte es sich mehr um ein Campingkochbuch mit Sommersportthemen und bei "Wintercooking" um ein Hüttenkochbuch mit Seelenwärmer-Rezepten für kalte Tage und vielen Themen rund um Aktivitäten im Winter. Auch im neuen Buch erzähle ich viele Geschichten rund um die 85 Rezepte, gehe aber weg von den Sportthemen und hin zu den lokalen Helden, wie ich sie nenne. Das sind Lebensmittelproduzenten aus der Region, die - wie ich - auf Nachhaltigkeit achten. Ich stelle die Menschen und ihre Betriebe vor und zeige, dass es sehr spannend sein kann, diese zu entdecken. Bei den bildlich dargestellten Sehnsuchtsorten nenne ich natürlich keine Koordinaten, um sie nicht zu entzaubern.

