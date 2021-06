Dießen

08.06.2021

Man sieht schon etwas von der neuen Ufermauer in Dießen

Die Bauarbeiten an der Ufermauer in Dießen sind in vollem Gang. Seit ein paar Tagen wird in den Seeanlagen betoniert.

Plus Das Bauwerk südlich des Mühlbachs wächst von Tag zu Tag. Seit Mittwoch fließt Beton in die neue Uferbefestigung in den Dießener Seeanlagen. Beim Ausflug an den Ammersee kann man beobachten, wie dabei vorgegangen wird.

Von Petra Straub

Wer in den vergangenen Tagen das sonnige Wetter für einen Ausflug in die Dießener Seeanlagen nutzte, der hat es bereits gesehen: Die Sanierung der Ufermauer in der Boxleranlage südlich des Mühlbachs ist in vollem Gang. Mit schwerem Gerät wird dort die alte Uferbefestigung entfernt, werden Eisenspundwände eingezogen und dahinter bereits erste Uferabschnitte befestigt. Die Marktgemeinde erklärt, wie es mit den Bauarbeiten vorangeht.

