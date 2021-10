Dießen

vor 3 Min.

Sanierung: Rumpelstraßen in Dießen erhalten neuen Asphalt

Plus An einigen Stellen in Dießen werden die Fahrbahnen repariert. Ein richtiger Ausbau ist das nicht, aber doch etwas mehr, als Löcher mit ein paar Schaufeln Kaltteer zu schließen. Wie Anlieger die Situation beurteilen.

Von Gerald Modlinger

Auf den Dießener Straßen tut sich etwas – zumindest auf einigen wurden kürzlich Asphaltierungsarbeiten vorgenommen. Am augenfälligsten ist das in der Von-Eichendorff-Straße, ein erster Schritt, im Frühjahr soll der zweite folgen, kündigt Bürgermeisterin Sandra Perzul an. Einen richtigen Ausbau stellt das jedoch nicht dar. „Es handelt sich um eine Reparaturmaßnahme.“ Und das ist durchaus im Sinne mancher Anlieger.

