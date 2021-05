Holzhausen

Das Münzer-Museum in Holzhausen öffnet

Florian Münzer zeigt Werke seines Großvaters Adolf Münzer in einem neuen Museum in Utting/Holzhausen

Plus Florian Münzer hat seinem Großvater in Holzhausen am Ammersee im vergangenen Jahr ein Museum eingerichtet. Warum die Eröffnung erst jetzt und ganz anders als geplant stattfindet.

Von Frauke Vangierdegom

Zum 150. Geburtstag des Holzhauser Künstlers Adolf Münzer hätte es eröffnet werden sollen, das Adolf-Münzer-Museum in Holzhausen. Doch im Dezember 2020 machte dem Enkel Florian Münzer die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Jetzt blickt er zuversichtlich auf das kommende Pfingstwochenende.

