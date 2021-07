Kleider machen auch in Krisensituationen Leute

Plus Der Fritz , alias AK-Mitarbeiterin Sibylle Reiter, beobachtet in diesen Tagen aufmerksam, wie sich Politikerinnen und Politiker bei ihren Auftritten in den Medien kleiden und welche Wirkung sie damit hervorrufen.

Was man als Politikerin oder Politiker, als Journalistin oder Journalist in einem Katastrophengebiet trägt und wie jemand dort auftritt, kann für manche Medien entscheidend sein. Bei der Oderflut 2002 war der damalige Kanzler Schröder schnell in Gummistiefeln und Regenjacke präsent; sein Konkurrent Edmund Stoiber brauchte dazu deutlich länger. 2021 war Armin Laschet ruckzuck und mehrmals vor Ort, mal in feiner Burberry-Jacke, mal im weißen Hemd. Dass er während einer Pressekonferenz des Bundespräsidenten im Hintergrund lachte und sogar feixte, sorgte für viel Kritik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen