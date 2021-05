Absage in Dießen: Der Töpfermarkt muss warten

AK-Redakteurin Petra Straub äußert Verständnis für die Absage des Töpfermarkts - und denkt über Alternativen zum großen Event nach.

Es wird auch in diesem Jahr keinen Töpfermarkt geben. Die Nachricht verbreitete sich in Dießen und Umgebung wie ein Lauffeuer und machte einmal mehr deutlich: Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.

Kein Markt im Mai und auch keiner im Juli. Wir müssen weiter auf Abstand gehen, um nicht eine weitere Welle zu riskieren. Und wir müssen uns in Geduld üben, auch wenn die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten sinken. Wenn vieles schon wieder geht, sogar Urlaub im In- und Ausland möglich ist, wir uns in Biergärten und Straßencafés setzen dürfen und kleine Konzerte im Freien besuchen können.

Die großen Events bergen aber immer noch eine gewisse Ansteckungsgefahr. Das wäre auch beim Dießener Töpfermarkt so, der jährlich Tausende Besucher anlockt. Unter der Absage leiden viele Keramiker, die nach der Markt-Pause 2020 in diesem Jahr gerne wieder ihre Irdenware in den Seeanlagen angeboten hätten und natürlich bereits Ware vorproduziert haben. Auch die beteiligten Ortsvereine, die durch den neuerlichen Ausfall der Veranstaltung um dringend benötigte Einnahmen gebracht werden. Dem Einzelhandel vor Ort geht es ähnlich. Auch er profitiert alljährlich von den Tausenden Marktbesuchern.

Ohne den Markt werden weniger Touristen kommen. Deshalb müssen Dießens Kunsthandwerker und Gewerbetreibende andere Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte finden, vielleicht bei kleineren Märkten, die im Laufe des Jahres wieder möglich sind, und sie werden das internationale Publikum noch stärker auf dem digitalen Weg erreichen müssen.