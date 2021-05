Kommentar von Petra Straub

Corona-Regeln: Kraftakt für die Fitnessstudios

Plus Seit über einem halben Jahr kann in Fitnessstudios nicht trainiert werden. Das wollen die Betreiber nicht länger hinnehmen. AK-Redakteurin Petra Straub kann das gut verstehen.

Von Petra Straub

Seit über einem halben Jahr sind die Fitnessstudios in Bayern nun bereits geschlossen. In dieser Zeit haben viele Unternehmer mit großem Engagement und technischem Aufwand Online-Kursangebote auf die Beine gestellt und Sportgeräte verliehen, um es ihren Kunden zu ermöglichen, auch während der Kontaktbeschränkung Sport zu treiben und den Kopf frei zu kriegen von den Gedanken, die sich meist um das Thema Corona drehen mit all den unangenehmen Nebenerscheinungen für Familien, Berufstätige und Kranke. Und jetzt, wo die Betreiber endlich Licht sehen am Ende des Tunnels, wo Fitnessstudios in anderen Bundesländern unter bestimmten Voraussetzungen teilweise wieder öffnen dürfen, wird in Bayern wieder der Riegel vorgeschoben. Und das bei stetig sinkender Ansteckungszahl.

