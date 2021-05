In Raisting gibt es jetzt Lesestoff rund um die Uhr

Bücher haben immer Saison. Gerade in der Ferien- und Urlaubszeit. Jetzt gibt es vor dem Raistinger Schulhaus eine neue Bücherzelle, die Literatur zum Tausch anbietet.

In Dießen gibt es sie schon, in Raisting wurde sie vor ein paar Tagen aufgestellt und befüllt: die Bücherzelle mit einer Menge Lesestoff von Bürgern für Bürger. Sie befindet sich direkt in der Ortsmitte zwischen Gemeindeverwaltung, Schule und Kindergarten, im verkehrsberuhigten Bereich.

„Nimm eins, gib Deins!“, wer ein Buch entnimmt, sollte ein anderes dafür ins Bücherregal stellen, so steht es in großen Lettern auf den Glaselementen der Bücherzelle. Doch ganz so genau wird das nicht genommen. Wer gerade auf dem Weg ist und keinen Ersatz dabei hat, kann ihn auch später nachliefern, oder das ausgeliehene Buch einfach wieder zurückbringen. Einen Grundstock an Lesestoff hat die Gemeindebücherei eingestellt, die gleich im Schulhaus nebenan untergebracht ist. Deren Leiterin Ellen Rainer-Hain hatte auch die Idee zur Bücherzelle und freut sich, dass dort nun in Ergänzung zum Angebot in der Bücherei zusätzlicher Lesestoff angeboten werden kann – ganz unbürokratisch, einfach im Tausch mit anderen, „ein Soziales Medium, das ohne Strom auskommt – der offene Bücherschrank“. Zu finden sind hauptsächlich Bücher für Erwachsene – das meiste aus dem Bereich Belletristik. Kinder erhalten ihre Lieblingsbücher weiterhin in der Bücherei. „Dort können wir sie richtig beraten“, erklärt Ellen Rainer-Hain. Titel wie „Milchgeld“ von Volker Klüpfel und Michael Kobr, „Die Freimaurer“ von Horst Kischke, „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson und Noah Gordons „Der Schamane“ reihen sich in den Regalen aneinander – aber wer weiß, welches davon beim nächsten Besuch dort noch zu finden ist.

Die Gemeinde hat die Kosten übernommen

Bei Bürgermeister Martin Höck und dem Gemeinderat stieß die Büchereileiterin mit ihrer Idee auf offene Ohren. „Das Buch ist ein Kulturgut, die Bücherzelle ist eine gute Geschichte“, sagte Martin Höck bei der offiziellen Eröffnung. Er hofft, dass die Tauschzelle gut angenommen wird. Der Standort im verkehrsberuhigten Vorplatz der Schule sei dafür ideal. Erste Nutzer hat er bereits gesehen, das freut ihn. Jetzt will er auch selbst mal einen Blick auf das bunte Angebot werfen.

Die Gemeinde hat für die Bücherzelle samt Lieferung, Aufbau und Ausstattung mit Regal sowie Lackierung in den Farben des Raistinger Wappens 4.200 Euro investiert. Obwohl sie aussieht wie neu, handele es sich um eine umgearbeitete Telefonzelle. Ein Unternehmen aus Berlin habe sich darauf spezialisiert. Nun hofft Höck, dass pfleglich damit umgegangen wird.

