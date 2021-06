Serie

vor 49 Min.

Ein Feuerwehrmann aus Dießen, der gerne anpackt

Plus Feuerwehrmann Thomas Herrmann hilft beim Dorffest der Feuerwehr Riederau 1990 mit. Seither ist er mit Leib und Seele dabei. Der Ammersee Kurier gibt Ehrenamtlichen ein Gesicht.

Von Petra Straub

Laut Bayerischem Innenministerium kümmern sich in Bayern mehr als 324000 aktive Feuerwehrleute bei 7595 freiwilligen Feuerwehren in Städten und Gemeinden um den Brandschutz. „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ lautet das Motto der Feuerwehr – und das in aller Regel ehrenamtlich. Feuerwehrleute opfern ihre Freizeit, rücken nicht selten ihre eigene Sicherheit oder Gesundheit in den Hintergrund, um Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wer, wenn nicht sie, hätte es verdient, selbst einmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Der Ammersee Kurier stellt einige von ihnen in einer kleinen Serie vor. Heute Thomas Herrmann aus Riederau.

