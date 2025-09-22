Pähler Heimatforscher freuen sich über die neuen Räume fürs Archiv

Das Historische Archiv in Pähl hat nach intensivem Suchen, auch mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde, neue Räumlichkeiten erhalten. Der Umzug war notwendig geworden, da die kleine Schule in der Eichbergstraße künftig für die Mittagsbetreuung genutzt wird. Die neuen Räume befinden sich jetzt in der Hesseloher Straße 16. Der Eingang ist an der Rückseite, im Hof.

Besonders erfreut über den Umzug zeigen sich der „Urvater“ des Vereins, Leonhard Bartl, und Archivar Ulf Hermanspann. Die Gemeinde übernimmt die Mietkosten, während der Verein „Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl – Fischen“ die Nebenkosten, wie beispielsweise die Heizkosten, selbst tragen muss.

Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen zählt derzeit 70 Mitglieder

Der Verein zählt derzeit 70 Mitglieder, von denen etwa zehn aktiv tätig sind. Die Vorsitzenden Wolfgang Z. Keller und Christine Waibel freuen sich besonders darüber, dass der große Sitzungstisch aus den bisherigen Räumen eine neue Heimat in Fischen gefunden hat. Der Tisch war damals ein Geschenk von der Gemeinde, konnte jedoch aufgrund der jetzigen Raumgröße nicht mitgenommen werden.

Einen „neuen“ Tisch spendete dem Verein der Besitzer des Gasthofs Neue Post. Stolz kann der Verein auch auf die Veröffentlichung von mittlerweile 25 interessanten Heften mit dem Titel „Geschichte und Geschichten“ aus Pähl und Fischen zurückblicken. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten stellt einen wichtigen Schritt für die Bewahrung und Präsentation der lokalen Geschichte mit spannenden Zeitdokumenten sowie die Geschichte von Pähl und Fischen dar. Diese ermöglichen dem Verein auch, seine Aktivitäten weiter auszuüben, um die Geschichte vor dem Vergessen zu bewahren. Das Archiv ist jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet, außer an Feiertagen.