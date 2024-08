75-Jähriger verletzt sich bei einem Sturz mit dem Rad

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Aidenried verletzt. Laut Polizei teilte eine Dießenerin am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr mit, dass sich ein Fahrradfahrer auf der Seestraße eine Kopfverletzung zugezogen habe. Vor Ort wurde festgestellt, dass der 75-jährige Radfahrer mit seinem Pedelec den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Pähl befuhr und über die Bordsteinkante zu Sturz kam. Hierbei wurde er mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Weilheim transportiert werden. Ein Sachschaden am Pedelec des 75-Jährigen entstand nicht. (AZ)

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis