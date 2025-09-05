Kind wird bei Verkehrsunfall in Aidenried verletzt

Am vergangenen Freitag fuhr ein acht Jahre altes Kind die Karwendelstraße im Fischener Ortsteil Aidenried. Als der Bub, wie die Polizei jetzt mitteilt, die Seestraße überqueren wollte, achtete er nicht auf den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Er übersah den Pkw eines 74-jährigen Wielenbachers.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro

Beim folgenden Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)