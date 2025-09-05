Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Aidenried: Achtjähriger Junge verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall mit 74-jährigem Autofahrer

Aidenried

Kind wird bei Verkehrsunfall in Aidenried verletzt

Ein acht Jahre alter Bub, der auf seinem Fahrrad im Fischener Ortsteil Aidenried unterwegs ist, übersieht einen Autofahrer. Es kommt zum Unfall.
    • |
    • |
    • |
    Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird ein acht Jahre altes Kind in Aidenried verletzt.
    Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird ein acht Jahre altes Kind in Aidenried verletzt. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Freitag fuhr ein acht Jahre altes Kind die Karwendelstraße im Fischener Ortsteil Aidenried. Als der Bub, wie die Polizei jetzt mitteilt, die Seestraße überqueren wollte, achtete er nicht auf den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Er übersah den Pkw eines 74-jährigen Wielenbachers.

    Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro

    Beim folgenden Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Am Pkw entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden