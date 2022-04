Am Dorfweiher in Wengen steht eine Fahrradservicestation

Radfahrer können sich ab sofort über eine neue Fahrradservicestation am Wengener Dorfweiher freuen. Es ist die dritte von insgesamt vier Stationen in der Marktgemeinde Dießen.

Mitarbeitende des Dießener Bauhofs haben am Wengener Dorfweiher eine neue Fahrradservicestation aufgebaut. Die Station ist laut Petra Freund, Pressesprecherin der Marktgemeinde, die dritte von insgesamt vier Stationen, die im Gemeindebereich aufgestellt wurden beziehungsweise noch werden.

Ausgewählt wurden die Standorte von der Verwaltung zusammen mit Thomas Höring von den Freien Wählern. Die Initiative gehe auf einen Antrag der Freien Wähler zurück.

Luftpumpe und Reparaturwerkzeug

Bereits bestehende Stationen sind an den beiden Strandbädern St. Alban und Riederau. Ausgestattet sind alle Stationen mit Luftpumpe und verschiedenen Reparaturwerkzeugen. Die letzte, noch fehlende Servicestation werde laut Freund voraussichtlich in den Seeanlagen beim dortigen Kiosk errichtet. Hier soll zusätzlich ein Fahrradständer aufgebaut werden, allerdings erst nach Abschluss der Umbaumaßnahmen. „Die Standorte wurden ausgesucht, da sie günstig gelegen sind im Hinblick auf viel frequentierte Fahrradstrecken, so führt zum Beispiel eine beliebte Fahrradtour nach Wessobrunn über Wengen hinaus“, heißt es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde.

Am Wengener Dorfweiher gibt es jetzt eine Fahrradservicestation. Foto: wimd

Die Kosten für die vier Stationen liegen nach Angaben der Marktgemeinde bei rund 7500 Euro. Da im Haushalt 2021 keine Mittel eingestellt waren, wurden von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Mitgliedern der Freien Wähler Sponsorengespräche geführt.

Dadurch sei eine, für den Markt Dießen kostenneutrale, Realisation der Fahrradservicestationen möglich geworden. Sponsoren sind die Firma Vallux (eine Station), HG Medical (eine halbe Säule), Allianz Höring (eine halbe Säule), Sparkasse Landsberg-Dießen zusammen mit dem Verschönerungsverein Riederau und dem Motorclub Dießen (zwei Säulen). (ak)

