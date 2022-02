Ammersee: Bund der Selbstständigen startet optimistisch ins Jahr 2022

Plus Der Bund der Selbstständigen lässt das neue Jahr bei einem Empfang in der VR-Bank Utting beginnen. Es wird über die Wirtschaft Situation gesprochen und über Politik.

Kürzlich hatte der Bund der Selbstständigen Ammersee-Nordwest (BDS) zum Neujahrsempfang in die VR-Bank Utting eingeladen. Von derzeit knapp 90 Mitgliedsunternehmen folgten etwa 25 der Einladung unter Corona-Bedingungen. Beim Gastgeber VR-Bank gab es nicht nur Getränke und Häppchen, sondern für die Unternehmer auch jede Menge Informationen.