Auf der Schatzbergalm in Dießen gibt es was zu feiern

Plus Das Ausflugslokal Schatzbergalm ist neu verpachtet. Der neue Wirt ist in Dießen kein Unbekannter, denn er hat dort bereits einen anderen Betrieb. Doch beide Gaststätten sollen ihr eigenes Profil haben.

Es ist schon ein bisschen wie Urlaub, wenn man sich an einem sonnigen Tag auf den Weg zur Schatzbergalm macht, ob mit dem Auto, dem Radl oder zu Fuß. Das weiß auch der neue Wirt des beliebten Ausflugslokals hoch über dem Ammersee. „Ich genieße dieses Gefühl jeden Tag aufs Neue“, sagt er.