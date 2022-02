Ammersee

Bauen am Unteren Forst in Riederau: Dießen gibt nach

Der Dießener Bauausschuss und das Landratsamt sind oft unterschiedlicher Meinung, was die Zulässigkeit von Bauvorhaben betrifft. Gleich um vier Streitfälle ging es in der jüngsten Sitzung, unter anderem um eine Neubebauung am Unteren Forst in Riederau, die neben der aktuellen Baustelle (Bild) folgen soll.

Plus Regelmäßig kommen im Dießener Bauausschuss abgelehnte Bauanträge aus dem Landratsamt zurück. In der jüngsten Sitzung waren es vier. Nicht immer kann das Gremium seine ablehnende Position halten.

Von Uschi Nagl

Wer hat recht: Der Dießener Bauausschuss, wenn er ein Bauvorhaben ablehnt, oder das Landratsamt in Landsberg, das ein solches für zulässig hält? Darum ist in der jüngsten Sitzung in Dießen viermal gegangen. Einen Gemeinderat veranlasste das zu einer grundsätzlichen Betrachtung des Themas.

