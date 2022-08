Ammersee

13:03 Uhr

Beim bayerisch-italienischen Sommerfest in Schondorf geht so mancher baden

Plus Beim Sommerfest der Partnergemeinden Schondorf und dem italienischen Boves wird ein Friedensbaum gepflanzt. Beim Fischerstechen geht so mancher im Ammersee baden.

Von Sibylle Reiter

Vor einem Jahr ist der Partnerschaftsvertrag zwischen Schondorf und der italienischen Stadt Boves unterschrieben worden. Das sollte groß gefeiert werden, doch die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung. Am vergangenen Samstag wurde das italienisch-bayerische Fest in den Seeanlagen nun nachgeholt. Am Nachmittag wurde ein Friedensbaum gepflanzt, es gab ein Fischerstechen und bei italienischen und bayerischen Spezialitäten, Musik und Tanz wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert. Die musikalische Begleitung übernahmen die Schondorfer Blaskapelle und Charlys Band, in den Pausen sangen Bovesani mit Ziehharmonika-Begleitung italienische Lieder.

