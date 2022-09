Ammersee

13:03 Uhr

„Das Kleine Format“ feiert in Dießen zehnten Geburtstag

40 Künstlerinnen und Künstler stellen derzeit im Rahmen der Produzentenausstellung "Das kleine Format" im Blauen Haus in Dießen aus.

Plus 40 Künstlerinnen und Künstler stellen bis 9. Oktober im Blauen Haus in Dießen aus. Was Mark Zuckerberg mit dem Kleinen Format zu tun hat.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Sie malt mit Asche und Kaffee und auch wenn manche ihrer Pinsel längst keine Borsten mehr haben, sind sie für Gitte Berner-Lietzau doch „sehr wertvoll“ - zum Beispiel, um damit zu spachteln oder feine Spuren und Strukturen auf die Leinwand zu zaubern. Mit ihrer fünfteiligen Bilderserie „Stille leben“ hat sich die Künstlerin in die Herzen der Besucherinnen und Besucher der Jubiläumsausstellung „Das kleine Format“ gemalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen