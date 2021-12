Neues Buch von Heiner Graf: Rentiere im Anflug

Plus Heiner Graf veröffentlicht Geschichten um das moderne Weihnachtsfest. Mal sind es besinnliche, mal satirische Texte. Der gebürtige Landsberger kann aber auch auf musikalische Erfolge zurückblicken.

Rund um das moderne Weihnachtsfest drehen sich die Geschichten und Gedichte, die der Autor Heiner Graf in seinem neuen Buch „Rentiere im Anflug“ zusammengestellt hat. Es sind lustige, teils satirische, aber auch besinnliche Texte über die Adventszeit und die Festtage in Zeiten von Facebook.