Der große Flohmarkt in Dießen lockt wieder Tausende

Rund 6000 Menschen besuchen am Sonntag den großen Flohmarkt in den Dießener Seeanlagen. Der zusätzliche Parkplatz an der Hofmark sorgt für Verkehrsentlastung. Organisator Peter Kaun jun. ist zufrieden.

Peter Kaun jun. ist zufrieden – auch wenn die vergangenen Tage für ihn anstrengend und lang waren: Den großen Flohmarkt in den Dießener Seeanlagen, den er seit Jahren organisiert, bezeichnet er am Tag danach als „sehr erfolgreich.“ Wie schon in den Jahren zuvor hätten sich wieder rund 6000 Besucherinnen und Besucher in Dießen eingefunden, um zwischen Flohmarkt- und Essensständen zu flanieren und das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Zwei Dinge hätten ihn ganz besonders gefreut: Zum einen die Tatsache, dass die Parkplatzsituation rund um das Flohmarkt-Gelände in diesem Jahr wesentlich entspannter gewesen sei. Nicht zuletzt habe der zusätzlich eingerichtete Parkplatz an der Hofmark dafür gesorgt, dass ein Parkchaos in Dießen ausgeblieben sei. Das bestätigt im Übrigen auch die Dießener Polizei, die nach eigenen Angaben lediglich ein paar wenige Verwarnungen im Bereich des Dießener Bahnhofs aussprechen musste.

Zum anderen habe die Anordnung der Versorgungsstände im Bereich des Spielplatzes das ganze Flohmarkt-Gelände positiv aufgelockert und entzerrt.

Auffallend sei gewesen, dass die Flohmarkt-Gäste heuer erst etwa zwei Stunden später in die Seeanlagen gekommen seien, als in den Jahren zuvor. „Dafür sind sie diesmal aber auch länger geblieben“, sagt Kaun, den unsere Redaktion telefonisch während der letzten Abbau- und Aufräumarbeiten am Montagvormittag erreicht.

Apropos aufräumen: Eine E-Mail, die am Montag in der Redaktion eingegangen war und Bilder von völlig überfüllten Müllbehältern im Bereich des Dampferstegs in Dießen zeigt und in der sich der Absender darüber beschwert, dass im Rahmen des Flohmarkts nicht für mehr Abfalleimer gesorgt worden sei, kommentiert Kaun so: „Dieser Bereich gehört gar nicht zum Flohmarktgelände. Wir haben den bei uns anfallenden Müll ständig eingesammelt und können jetzt zwei große Container voll entsorgen.“

