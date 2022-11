Ammersee

18:05 Uhr

Der Verschönerungsverein Riederau ist gerettet

Plus Wie die inzwischen aufgelösten Vereine in Dießen, Schondorf und Utting stand auch der Verschönerungsverein in Riederau auf der Kippe. Doch jetzt möchte ein neues Vorstandsteam weitermachen.

Von Gerald Modlinger

Beim Verschönerungsverein Riederau ist es vor drei Wochen Spitz auf Knopf gestanden: Ähnlich wie bei den früheren Verkehrs- und Verschönerungsvereinen in Dießen, Schondorf und Utting drohte auch dem Verein in Riederau plötzlich die Auflösung. Der bisherige Vorsitzende Stephan Widler hatte seinen Rücktritt angekündigt, und es war offen, wer ihm nachfolgen könnte. Inzwischen steht aber fest: Der Verschönerungsverein in Riederau wird weiter bestehen. Ein verjüngtes Vorstandsteam soll den 120 Jahre alten Verein künftig leiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

