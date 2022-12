Dettenschwang: Kindergartenleiterin spendet zum Abschied an das Kinderhospiz St. Nikolaus

23 Jahre leitet Marianne Ziegler den Kindergarten in Dettenschwang. Zum Abschied verzichtet sie auf eine große Feier und spendet Geld für das Kinderhospiz St. Nikolaus.

Bereits vor einem Jahr hat Marianne Ziegler, langjährige Leiterin des Kindergartens in Dettenschwang, ihre aktive Berufstätigkeit beendet. Nun wurde sie auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Insgesamt 23 Jahre lang war sie bei der Marktgemeinde Dießen als Leiterin des Kindergartens in Dettenschwang angestellt und hatte zum Schluss ihren Dienst sogar verlängert. Sie wollte ihre langjährige Wirkungsstätte nicht in der ungewissen personellen Situation zurückgelassen, die zu dieser Zeit aufgrund des Fachkräftemangels herrschte.

Nicht nur für diese Verlängerung um acht Monate dankte ihr Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Nach so langen Jahren hätte Marianne Ziegler auch an sich denken können. Die Arbeit im Kindergarten sei immerhin besonders fordernd. Doch was ihren Beruf anging, war sie immer sehr verantwortungsbewusst und hatte ihr Wirken stets nach einem klaren pädagogischen Konzept ausgerichtet. Diese Klarheit habe man auch in der Einrichtung wahrnehmen können, so Perzul. Außerdem sei es für Eltern besonders wichtig, das Kind in vertrauensvolle Hände geben zu können.

Kinder liegen Marianne Ziegler schon immer am Herzen

Dieses gute Gefühl habe man im Kindergarten Dettenschwang jederzeit gehabt und das sei nicht zuletzt auch ein Verdienst von Marianne Ziegler gewesen, die den Geist der Kindertagesstätte maßgeblich geprägt habe. Die Arbeit mit den Kindern habe Marianne Ziegler immer sehr viel Freude bereitet. Eine besondere Erfahrung habe sie gleich zum Beginn ihrer Ausbildung zur Erzieherin in München gemacht, wo sie krebskranke Kinder betreute, die nicht von ihren Familien besucht werden konnten. Diese Erfahrung habe sie geprägt und die Erinnerung daran hat sie ihr ganzes Leben begleitet. Daher war es ihr am Ende ihrer Karriere ein großes Anliegen, auch etwas zurückzugeben von all dem, was sie über viele Jahre hinweg durch die Arbeit mit Kindern als große Bereicherung empfunden hatte. So kam sie zu der Überlegung, auf ihre Verabschiedung im Rathaus zu verzichten.

Üblicherweise werden langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Marianne Ziegler bei der Marktgemeinde Dießen im angemessenen feierlichen Rahmen verabschiedet. Der dafür vorgesehene Geldbetrag sollte lieber einem guten Zweck zugeführt werden. Das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu, so der ausdrückliche Wunsch, solle Empfänger der Spende sein, und so wurde beim Termin im Rathaus auch gleich der Spendenscheck an Marlies Breher, Vorstandsvorsitzende der süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung (Trägerin des Kinderhospizes St. Nikolaus), übergeben. Sie war persönlich angereist und freute sich sehr über die Unterstützung. In Summe kamen für die Spende 1000 Euro zusammen.

Der Förderverein "Kinderhospiz im Allgäu" ist auf Spenden angewiesen

Der Anteil der Gemeinde wurde von Frau Ziegler noch aufgerundet. Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. „Sich gut aufgehoben fühlen“ sollen sich nicht nur die schwerstkranken Kinder, sondern auch die Eltern und Geschwister. „Wir haben zwar den unmittelbaren Auftrag der Sterbebegleitung wie im Erwachsenenhospiz“, erklärt Marlies Breher, „unser Auftrag liegt aber auch in der Lebens- und Trauerbegleitung.“ Es gibt derzeit in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize. Die „Süddeutsche Kinderhospiz-Stiftung“ und der Förderverein „Kinderhospiz im Allgäu“ sind die finanzielle Basis und daher auf Spenden und Zustiftungen angewiesen.

„Dabei sei jeder Betrag willkommen und jeder Spender erhalte ein schriftliches Dankeschön“, so Breher. Sie dankte Marianne Ziegler für die Spende und ihr persönliches Engagement. Die Arbeit erhalte dadurch auch die öffentliche Aufmerksamkeit, die so wichtig für die Hospizeinrichtung sei, da man sich verständlicherweise nicht so gern mit diesem Thema beschäftige. Trotz allem oder gerade deswegen, so Marlies Breher, sei das Kinderhospiz auch ein Ort des Lebens und der Freude. Dies könne man auch am Tag der offenen Tür vor Ort sehen, zu dem sie die Anwesenden und insbesondere Marianne Ziegler herzlich einlud. Der nächste findet am Samstag, 13. Mai 2023, statt.

Marianne Ziegler betreut hilfsbedürftige Seniorin

Ob sie nun im Ruhestand nach all der Zeit des Kümmerns und Versorgens loslassen könne, wurde Marianne Ziegler noch gefragt. Als ehrenamtliche Betreuerin einer hilfsbedürftigen Seniorin und stolze Oma eines fünf Monate alten Enkelkindes sei dies aktuell noch kein Thema, so die Antwort. Mit anwesend bei der Verabschiedung waren für den Personalrat Siegfried Demmel und Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer, die ihrerseits noch persönlich alles Gute für die Zukunft wünschten. (AZ)