Ammersee

11:13 Uhr

Einbrecher dringen in Werft in Riederau ein

Die Dießener Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs in einer Werft in Riederau.

Unbekannte machen in einer Bootswerft in Riederau Beute. Was alles gestohlen worden ist, muss erst noch ganz ermittelt werden.

