Es war einmal – ein Wintermärchen von Sophie Kreller aus Wengen

Sophie Kreller ist 23 Jahre alt. 2010 schreibt sie im Rahmen des Deutschunterrichts als damalige Schülerin des Ammersee Gymnasiums in Dießen ein Wintermärchen, dessen Inhalt heute aktueller zu sein scheint, denn je.

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse des Ammersee Gymnasiums in Dießen lautete 2010 eine Aufgabe im Deutschunterricht: Schreibe ein Wintermärchen. Auch Sophie Kreller aus Wengen war damals Teil dieser Schulklasse. "Ich glaube, Frau August, unsere damalige Deutschlehrerin hatte uns nur ein paar Vorgaben gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es die Namen Barias und Himaliana und dass es sich um eine Schneeflocke und eine Ente handeln sollte", erzählt die heute 23-jährige Sophie. Vor wenigen Tagen sei ihr zufällig ihr Wintermärchen, das sie damals geschrieben hatte, in die Hände gefallen. "Beim Durchlesen ist mir aufgefallen, wie aktuell das Wintermärchen heute, nicht nur angesichts des Kriegs in der Ukraine, ist."

Und hier ist es, das Wintermärchen von Sophie Kreller "Barias und Himalianas wundersame Reise":

Es war einmal eine Schneeflocke, diese hieß Baria. Sie wohnte in einer Baumkrone über einem reißenden Bach. Sie war sehr glücklich, denn sie sah über das schöne Dorf Wengen. Unter ihr wohnten noch ein paar Enten. Zu ihnen gehörte auch Barias Freundin Himaliana. Himaliana war nicht nur Barias Freundin, sondern sie war auch eine Entenzauberin. Als eines Morgens Baria noch schlief, begann ein heftiger Sturm. Dieser war so stark, dass Baria aus ihrer Baumkrone gerissen wurde.

Sie schrie so laut, sie nur konnte: "Hilfe, Hilfe!" Himaliana erkannte diese Stimme. Sie schwamm so schnell sie nur konnte unter den Ort, wo Baria wohnte. Als sie angekommen war, war es schon fast zu spät. Doch war das ein Glück, Baria fiel auf den Rücken ihrer Freundin. Dort begann ihre wundervolle Reise. Himaliana trug sie den Bach entlang, bis sie zu einem Weiher kamen. Dort stand ein riesiges Entenhaus. Baria traute ihren Augen nicht. Sie sah über hundert Enten und diese brachen gerade zu einem Ausflug auf. Himaliana flog natürlich auch mit. Als sie in den Lüften waren, erschrak Baria, denn sie sah die ganze Welt von oben. Sie wusste, dass Himaliana sie weit weg gezaubert hatte, aber trotzdem war sie begeistert. Sie sah wie schön auch andere Länder sind.

Die Landstriche unter ihnen waren nämlich sehr wunderbar. Dort standen Schlösser, Burgen und sehr große beeindruckende alte Bauernhäuser. Doch leider gab es in manchen Gegenden auch Krieg. Doch Himaliana war eine nette Zauberente und zauberte einfach, dass die Kriege zu Ende waren und die Länder wieder genauso ansehnlich waren wie die anderen. Doch nun mussten sie wieder nach Hause fliegen, denn es dämmerte schon. Als sie wieder zu Hause auf ihrem Dorfweiher angekommen waren, schliefen Baria, Himaliana und die anderen Enten friedlich ein und träumten den Reisezauber fort, bis sie in vielen hundert Jahren wieder erwachen und zur nächsten Frieden bringenden Reise aufbrechen werden.