Ammersee

19:07 Uhr

Federico Ciullo von der Carl-Orff-Schule Dießen spricht für Bayerns Schüler

Federico Ciullo (links) ist stellvertretender Landesschülersprecher in Bayern. Das Bild zeigt ihn vor der Carl-Orff-Schule Dießen mit seinem Klassenlehrer Mario Zahn.

Plus Federico Ciullo von der Dießener Carl-Orff-Schule vertritt die Mittelschulen im Landesschülerrat. Über sich selbst sagt er, er sei jemand, der etwas bewegen will.

Von Sibylle Reiter

Federico Ciullo, Schüler an der Carl-Orff-Schule Dießen, ist zum stellvertretenden bayerischen Landesschülersprecher und zum stellvertretenden Koordinator des Landesschülerrats (LSR) Bayern gewählt worden. In diesen Funktionen diskutiert er mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Landesschülerrat wichtige bildungspolitische Themen und über das, was Schülerinnen und Schüler landauf, landab bewegt.

