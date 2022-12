Heimatverein hat portugiesischen Autor in Dießen zu Gast

Kurz vor Jahresende präsentiert der Heimatverein Dießen ein Glanzlicht in seinem Veranstaltungsjahr: Eine Lesung mit dem portugiesischen Schriftsteller Manuel Jorge Marmelo.

Mit einem literarischen Glanzlicht kann der Heimatverein Dießen kurzfristig sein Veranstaltungsjahr abschließen. Der Verein veranstaltet am Freitag, 16. Dezember, ab 20 Uhr in den Räumen der Freien Kunstanstalt eine Lesung mit dem portugiesischen Schriftsteller Manuel Jorge Marmelo.

Manuel Jorge Marmelo, dessen Roman "Eine tausendmal wiederholte Lüge" die Schauspielerin Victoria Mayer an diesem Abend in Auszügen lesen wird, ist derzeit als Artist in Residence der Stadt München in der Feldafinger Villa Waldberta zu Gast. Zwei Tage vor Ende seines dreimonatigen Stipendiums kann der Heimatverein den Autor in Dießen begrüßen.

Manuel Jorge Marmelo arbeitete zunächst für Portugals bekannteste Tageszeitung

1971 in Porto geboren, arbeitete Manuel Jorge Marmelo zunächst als Journalist bei Portugals bekanntester Tageszeitung, Público. 1997 erschien seine erst Novelle, 1999 sein Debütroman, und seither veröffentlichte er fast zwei Dutzend Romane, Erzählbände, Theaterstücke sowie Kinderbücher.

Sein auf Deutsch erschienener Roman "Eine tausendmal wiederholte Lüge" führt nach Porto und von dort auf eine einzigartige Reise durch Europas (Literatur-)Geschichte.

Die Hauptfigur des Romans fährt tagaus tagein mit dem Bus durch Porto

Marmelos Protagonist reist per Omnibus tagein tagaus kreuz und quer durch Porto, auf seinen Knien ein dickes, ledergebundenes Buch, das er andächtig studiert, zuklappt und sinniert. Darauf angesprochen, um welches Buch, welchen Autor es sich bei dem so verehrten Werk handelt, erfindet er Geschichten, die sich zu einer Lebenserzählung verdichten und das Bild eines vergessenen Autors spiegeln: Oskar Schidinski, ein ungarischer Jude, dessen Bücher in den Wirren des 20. Jahrhunderts verloren gingen und dessen Weg von Budapest durch Europa nach Lateinamerika führt und tragisch endet, wahlweise in der Schweiz oder eben in einer Straßenbahn im verregneten Porto, wo sich ein Fahrgast dessen Geschichte nur ausdenkt. Möglicherweise traf Schidinski tatsächlich in einem kleinen portugiesischen Ort den großen Fernando Pessoa und vielleicht korrespondierte er auch mit Jorge Luis Borges. Die Geschehnisse entstehen im Moment wie die Vergangenheit in der Gegenwart, alles ist dem Augenblick geschuldet …

Lesen Sie dazu auch

Manuel Jorge Marmelo habe mit "Eine tausendmal wiederholte Lüge" ein literarisches Werk geschaffen, das meisterlich erzählt ist, Historie, Zeit, Raum und Wahrscheinlichkeit vermengt, um voll überraschender Wendungen schließlich einen glücklichen Ausgang für all die Narrative und Lügen zu finden, die das Ruhekissen unserer Existenz ausfüllen, heißt es in einer Mitteilung des Heimatvereins.

Die Lesung mit Manuel Jorge Marmelo und Victoria Mayer findet am Freitag, 16. Dezember in den Räumen der Freien Kunstanstalt, ehemalige Schreinerei Graf, Johannisstraße 33 in Dießen statt. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.