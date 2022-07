In Riederau brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Am späteren Mittwochabend wird die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in den Seeweg-Nord gerufen. Der Schaden ist sehr hoch, die Brandursache noch unklar.

Am Mittwochabend (13. Juli) musste die Feuerwehr zu einem Brand in Riederau ausrücken. Im Seeweg-Nord stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Jetzt ermittelt die Kripo Fürstenfeldbruck

Wie die Polizei mitteilt, konnten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, der Dachstuhl aber brannte komplett aus. Den Sachschaden, der durch den Brand verursacht wurde, beziffert die Polizei im Bereich einer sechsstelligen Summe.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen und dauern an. Derzeit wird laut Polizei aber nicht davon ausgegangen, dass vorsätzliches Handeln ursächlich für das Feuer war. (AK)

